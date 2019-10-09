2019-10-09T10:12:18+03:00
Происшествия

В северной части Уфы вспыхнул газопровод

На месте работают пожарные
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот видеофото: скриншот видео
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Сегодня утром, 9 октября, в северной части Уфы вспыхнул газопровод. Происшествие случилось на улице Ульяновых – по всей видимости, там проводились ремонтные работы. Видео инцидента опубликовали в социальных сетях горожане.

На кадрах записи видно, как огонь, слово факел, полыхает из трубы. На месте уже работают сотрудники пожарной и других экстренных служб. Удалось ли им справиться с пламенем, пока неизвестно. Уфимцы в комментариях к публикации опасаются, что огонь может распространиться.

Оперативный комментарий пресс-службы МЧС: "Сегодня при проведении плановых работ по врезке на газопроводе низкого давления сотрудниками газовой службы «Газпромгазораспределение» произошло факельное горение остатков газа на подземном газопроводе, высота пламени составила 3 метра".

Причина происшествия — проведение сварочных работ. Горение удалось ликвидировать в 11:30.

В Уфе вспыхнул газопровод. Видео: пресс-служба МЧС.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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