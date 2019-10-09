2019-10-09T09:33:00+03:00
Звезды

В Уфе пройдет форум этнической музыки

Среди участников форума авторы и исполнители со всего мира
Мила КИЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
«Узорица» – один из участников форума этнической музыки «Мусафир»«Узорица» – один из участников форума этнической музыки «Мусафир»Фото: Мила КИЯН
Изменить размер текста:

С 10 по 12 ноября в Уфе пройдет форум этнической музыки «Мусафир». На два дня столица Башкортостана станет российским центром этнической музыки. Партнером мероприятия выступает единственная профессиональная премия в России в области этнической музыки – «Russian World Music Awards».

Ожидается, что участниками станут авторы и исполнители этнической музыки со всего мира. В программе проекта: музыкальная конференция, цикл мастер-классов, обучающие семинары, выставочная зона для презентаций, off-программа для начинающих музыкантов. Среди гостей владельцы агентств, музыкальные продюсеры из США, Великобритании, Германии, Италии, Кореи.

Участие в форуме подтвердили ведущие этнические коллективы: «Узорица», «Мерема», «Живая земля», Олена Уутай Подлужная, «Отава ё», «Алаш», «Zaman», «HAUA», «Handuhas», «Аргымак», «Йатаган» . Основная программа форума пройдет в конгресс-холле «Торатау», также будут задействованы концертные и клубные площадки башкирской столицы – РК «Огни Уфы» и музыкальный ресторан «Music Hall 27».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе ребенка по пути из школы сбил автомобиль, водитель скрылся с места ДТП
Бывшая девушка Радика Юльякшина объяснила, зачем пошла искать любовь на ТВ
В Башкирии на травмпункт напали неадекватные мужчины и избили пациентов
Экс-кандидат на пост главы Башкирии залезла в гроб
На проспекте Октября в Уфе автобус сбил пешехода – пострадали два человека
Абоненты МегаФона могут оплачивать кэшбэком безлимитные услуги связи
Ответственность за сохранение языков в Башкирии возложат на новое министерство
В Башкирии правительство, профсоюзы и работодатели подписали соглашение
В северной части Уфы вспыхнул газопровод
В Башкирии медведь напал на пасеку
Автовокзалы в Башкирии могут сдать в аренду частному бизнесу
В Башкирии со следующего года введут новый налог
В Башкирии построят молочный комплекс за 900 млн рублей
В Башкирии иномарка насмерть сбила женщину
В Уфе перекроют дороги и ограничат движение транспорта в День Республики
В Уфе ограбили барбершоп гражданина Сирии
Жителей Башкирии возмутил ребенок, забравшийся на памятник солдату для эффектного фото
В Уфе прикрыли опасную газозаправку
Уфа вошла в рейтинг городов, где живут самые расчетливые женщины
В следкоме рассказали подробности жестокого убийства уфимки ее возлюбленным
Бывшая Элвина Грея поборется за сердце комика Тимура Батрутдинова
В МВД прокомментировали массовые драки в Стерлитамаке
Депутаты Башкирии намерены помогать строить дом молодым специалистам и многодетным семьям