СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-09T09:33:00+03:00

Среди участников форума авторы и исполнители со всего мира

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С 10 по 12 ноября в Уфе пройдет форум этнической музыки «Мусафир». На два дня столица Башкортостана станет российским центром этнической музыки. Партнером мероприятия выступает единственная профессиональная премия в России в области этнической музыки – «Russian World Music Awards».

Ожидается, что участниками станут авторы и исполнители этнической музыки со всего мира. В программе проекта: музыкальная конференция, цикл мастер-классов, обучающие семинары, выставочная зона для презентаций, off-программа для начинающих музыкантов. Среди гостей владельцы агентств, музыкальные продюсеры из США, Великобритании, Германии, Италии, Кореи.

Участие в форуме подтвердили ведущие этнические коллективы: «Узорица», «Мерема», «Живая земля», Олена Уутай Подлужная, «Отава ё», «Алаш», «Zaman», «HAUA», «Handuhas», «Аргымак», «Йатаган» . Основная программа форума пройдет в конгресс-холле «Торатау», также будут задействованы концертные и клубные площадки башкирской столицы – РК «Огни Уфы» и музыкальный ресторан «Music Hall 27».

ИСТОЧНИК KP.RU