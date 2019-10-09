Автовокзалы в Башкирии могут сдать в аренду частному бизнесу

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-09T09:08:39+03:00

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Власти Башкирии планируют сдавать автовокзалы в аренду частном бизнесу. Об этом на пресс-завтраке «Ъ-Уфа» сообщил глава госкомтранса Тимур Мухаметьянов. По словам руководителя транспортного ведомства, состояние вокзалов в республике является плачевным. На их ремонт понадобится как минимум 1 млрд рублей.

Госкомтранс совместно с ГУП «Башавтотранс» разработали для правительства предложения по модели использования 19 автовокзалов. Некоторые из них, по словам Мухматьянова, могут быть переданы в долгосрочную аренду частному бизнесу. Эту практику уже применяет ряд российских регионов. Чиновник добавил, что потенциальные инвесторы уже нашлись, однако конкретных имен он не назвал.

ИСТОЧНИК KP.RU