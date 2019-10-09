2019-10-09T08:38:15+03:00
Политика

В Башкирии со следующего года введут новый налог

Об этом заявил глава республики Радий Хабиров
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В минувший вторник, 8 октября, в Уфе состоялось заседание Инвестиционного совета Башкирии. Для обсуждения проблем и перспектив бизнеса в Белом доме собрались предприниматели, общественные деятели и чиновники разных мастей. Во время выступления замруководителя регионального управления ФНС Андрея Солнцева были озвучены условия налога для самозанятых.

Как пояснили в пресс-службе главы Башкирии, новый налог для самозанятых граждан можно применять с 2019 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет. Пока он введён в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в Башкирии нужно ввести налог на самозанятых уже с начала 2020 года. Те, кто перейдет на новую налоговую систему, будут платить налоги по минимальной ставке от 4 до 6%.

- Это позволит легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков наложения штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность, - пояснили в пресс-службе главы Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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