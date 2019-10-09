2019-10-09T08:07:53+03:00
Общество

В Башкирии построят молочный комплекс за 900 млн рублей

Новое производство будет перерабатывать до 150 тонн сырого молока в сутки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Глава Башкирии Радий Хабиров накануне провел заседание «Инвестчаса», на котором представили проект строительства молочного комплекса. Инициатором выступил гендиректор компании «Уфагормолзавод» Ильдар Файзуллин. По его словам, мощность нового предприятия позволит перерабатывать до 150 тонн сырого молока в сутки. Инвестиции в производство оцениваются в 924 млн рублей. На заводе будут трудоустроены 155 человек.

Сейчас первостепенной задачей является выбор земельного участка под предприятие. Руководитель региона поручил исполняющему обязанности заместителя Премьер-министра Андрею Назарова решить вопросы по поиску места размещения завод и с получением налоговых льгот для инвестора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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