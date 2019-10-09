В Башкирии построят молочный комплекс за 900 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:07 2019-10-09T08:07:53+03:00

Новое производство будет перерабатывать до 150 тонн сырого молока в сутки

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Глава Башкирии Радий Хабиров накануне провел заседание «Инвестчаса», на котором представили проект строительства молочного комплекса. Инициатором выступил гендиректор компании «Уфагормолзавод» Ильдар Файзуллин. По его словам, мощность нового предприятия позволит перерабатывать до 150 тонн сырого молока в сутки. Инвестиции в производство оцениваются в 924 млн рублей. На заводе будут трудоустроены 155 человек.

Сейчас первостепенной задачей является выбор земельного участка под предприятие. Руководитель региона поручил исполняющему обязанности заместителя Премьер-министра Андрею Назарова решить вопросы по поиску места размещения завод и с получением налоговых льгот для инвестора.

ИСТОЧНИК KP.RU