В Башкирии иномарка насмерть сбила женщину
Вчера рано утром, 8 октября, в Давлеканово под колесами «Рено Дастер» погибла 52-летняя женщина. Все произошло на улице Молодежной: как убеждает сам водитель иномарки, 53-летний житель района, он просто не заметил пешехода. Женщина якобы шла по дороге в темной одежде, без светоотражающих элементов, и ее сложно было заметить в предрассветной мгле.
В итоге от полученных травм пешеход скончалась на месте аварии до приезда медиков. Сотрудники дорожной полиции начали разбирательство.
- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 10 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 11 получили травмы, - уточнили в республиканской Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU