2019-10-09T07:38:32+03:00
Происшествия

В Башкирии иномарка насмерть сбила женщину

Водитель убеждает, что погибшую нельзя было заметить в темноте
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ГИБДД по РБФото: ГИБДД по РБ
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Вчера рано утром, 8 октября, в Давлеканово под колесами «Рено Дастер» погибла 52-летняя женщина. Все произошло на улице Молодежной: как убеждает сам водитель иномарки, 53-летний житель района, он просто не заметил пешехода. Женщина якобы шла по дороге в темной одежде, без светоотражающих элементов, и ее сложно было заметить в предрассветной мгле.

В итоге от полученных травм пешеход скончалась на месте аварии до приезда медиков. Сотрудники дорожной полиции начали разбирательство.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 10 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 11 получили травмы, - уточнили в республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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