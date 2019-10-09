2019-10-09T07:29:17+03:00
Общество

В Уфе перекроют дороги и ограничат движение транспорта в День Республики

Поэтому горожанам стоит заранее продумывать свой маршрут
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: уфимская мэрияФото: уфимская мэрия
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В эту пятницу, 11 октября, в Башкирии пройдут традиционные гулянья в честь Дня Республики. В Уфе также запланирована обширная праздничная программа, поэтому власти города были вынуждены ограничить движение транспорта в этот день. Например, с 9.00 9 октября до 00.00 12 октября будет закрыта парковка перед Конгресс-холлом «Торатау».

Также 11 октября с 15.00 до 22.00 будет полностью перекрыта проезжая часть на улице Заки Валиди на участке от ул. Мажита Гафури до Аксакова, а также на участке от Заки Валиди до ул. Пушкина. Наполовину перекроют и улицу Пушкина на участке от улицы Мажита Гафури до улицы Урицкого. Стоит помнить, что изменится и движение общественного транспорта на этих участках.

В городской администрации извинились перед уфимцами за доставленные неудобства и попросили заранее продумывать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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