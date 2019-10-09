Жителей Башкирии возмутил ребенок, забравшийся на памятник солдату для эффектного фото

СЕГОДНЯ 07:01 2019-10-09T07:01:37+03:00

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Жителей Салавата возмутил поступок подростка, который решил сделать необычную фотографию. Мальчик оседлал памятник воину интернационалисту, который открыли в феврале прошлого года в парке Победы, и радостно улыбался в камеру.

На первый взгляд – обычная детская шалость, но у жителей города на этот счет другое мнение.

- Мозгов нет, и уже не будет, - категорично высказывается Рамиля М.

- Деградация личности идёт полным ходом. Родительского присмотра никакого, дети тупеют, - считает Алина Н.

- Это хайп и бахвальство, мол, посмотрите на меня. Я плюю на нормы морали, и мне ничего за это не будет. Нет страха, значит, нет уважения. Я вообще считаю: есть в городе казачество, патриотические клубы. Почему бы им не взять шефство над памятником? Организовать дежурство. И порядок будет, - советует Михаил С.

Напомним, что в прошлом году открытие памятника вызвало большой общественный резонанс среди местных жителей. Многие сравнивали памятник воину интернационалисту в Салавате с мемориалом Черный тюльпан в Екатеринбурге. Тогда многие посчитали, что фигура солдата выполнена слишком «топорно» и грубо, а некоторые решили, что солдат больше напоминает Халка, а не человека.

ИСТОЧНИК KP.RU