2019-10-09T07:01:37+03:00
Общество

Жителей Башкирии возмутил ребенок, забравшийся на памятник солдату для эффектного фото

Подросток позировал, сидя на плечах у воина интернационалиста
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: SALAVAT CITYФото: SALAVAT CITY
Изменить размер текста:

Жителей Салавата возмутил поступок подростка, который решил сделать необычную фотографию. Мальчик оседлал памятник воину интернационалисту, который открыли в феврале прошлого года в парке Победы, и радостно улыбался в камеру.

На первый взгляд – обычная детская шалость, но у жителей города на этот счет другое мнение.

- Мозгов нет, и уже не будет, - категорично высказывается Рамиля М.

- Деградация личности идёт полным ходом. Родительского присмотра никакого, дети тупеют, - считает Алина Н.

- Это хайп и бахвальство, мол, посмотрите на меня. Я плюю на нормы морали, и мне ничего за это не будет. Нет страха, значит, нет уважения. Я вообще считаю: есть в городе казачество, патриотические клубы. Почему бы им не взять шефство над памятником? Организовать дежурство. И порядок будет, - советует Михаил С.

Напомним, что в прошлом году открытие памятника вызвало большой общественный резонанс среди местных жителей. Многие сравнивали памятник воину интернационалисту в Салавате с мемориалом Черный тюльпан в Екатеринбурге. Тогда многие посчитали, что фигура солдата выполнена слишком «топорно» и грубо, а некоторые решили, что солдат больше напоминает Халка, а не человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В северной части Уфы вспыхнул газопровод
В Уфе пройдет форум этнической музыки
В Башкирии медведь напал на пасеку
Автовокзалы в Башкирии могут сдать в аренду частному бизнесу
В Башкирии со следующего года введут новый налог
В Башкирии построят молочный комплекс за 900 млн рублей
В Башкирии иномарка насмерть сбила женщину
В Уфе перекроют дороги и ограничат движение транспорта в День Республики
В Уфе ограбили барбершоп гражданина Сирии
В Уфе прикрыли опасную газозаправку
Уфа вошла в рейтинг городов, где живут самые расчетливые женщины
В следкоме рассказали подробности жестокого убийства уфимки ее возлюбленным
Бывшая Элвина Грея поборется за сердце комика Тимура Батрутдинова
В МВД прокомментировали массовые драки в Стерлитамаке
Депутаты Башкирии намерены помогать строить дом молодым специалистам и многодетным семьям