В Уфе прикрыли опасную газозаправку

СЕГОДНЯ 06:47 2019-10-09T06:47:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе по решению прокуратуры закрыли автомобильную газозаправку в микрорайоне Черниковка. Предприимчивые владельцы очень хотели быстрее начать получать прибыль, а вот о лицензии, подтверждающей безопасность объекта, не позаботились. Также АЗГС не была зарегистрирована в госреестре опасных производственных объектов, а если бы произошла авария, то кто бы понес ответственность – то же не было четко прописано. И даже оборудование на заправке использовалось ненадлежащим образом.

В итоге после проверки прокуратура возбудила несколько административных дел, а суд приостановил деятельность газозаправки на 30 суток, а владельца обязал выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

- Кроме того, прокуратура обратилась в суд с требованием запретить эксплуатацию опасного объекта. Требования были удовлетворены, заправка прекратила деятельность, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU