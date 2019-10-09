2019-10-09T06:47:30+03:00
Общество

В Уфе прикрыли опасную газозаправку

Владельцы работали без лицензии и регистрации
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе по решению прокуратуры закрыли автомобильную газозаправку в микрорайоне Черниковка. Предприимчивые владельцы очень хотели быстрее начать получать прибыль, а вот о лицензии, подтверждающей безопасность объекта, не позаботились. Также АЗГС не была зарегистрирована в госреестре опасных производственных объектов, а если бы произошла авария, то кто бы понес ответственность – то же не было четко прописано. И даже оборудование на заправке использовалось ненадлежащим образом.

В итоге после проверки прокуратура возбудила несколько административных дел, а суд приостановил деятельность газозаправки на 30 суток, а владельца обязал выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

- Кроме того, прокуратура обратилась в суд с требованием запретить эксплуатацию опасного объекта. Требования были удовлетворены, заправка прекратила деятельность, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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