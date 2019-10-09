Уфа вошла в рейтинг городов, где живут самые расчетливые женщины

СЕГОДНЯ 06:28 2019-10-09T06:28:44+03:00

Многие опрошенные девушки признавались, что для них важны статус и деньги их спутника

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Необычное исследование провело агентство Zoom Market, которое решило выяснить – где в России живут самые алчные и расчетливые женщины. Как сообщает портал UfacityNews, аналитики опросили 3 360 женщин в 28 городах страны и задали им вопрос: что для них является приоритетом при выборе спутника жизни, и насколько для них важно финансовое благополучие мужчины.

По результатам опроса Уфа оказалась ровно посередине списка – на 14 месте. 62% опрошенных женщин признались, что самое главное для них – любовь, а еще 19% предпочли надежность своего спутника. Для 7% важным оказался доход, для 5% - социальный статус. Лишь 4% опрошенных девушек считают внешность избранника важным фактором, еще 2% обращают внимание на его образование, а 1% - на репутацию.

А вот мужчинам в Саранске, Москве и Краснодаре стоит серьезно призадуматься – именно эти города лидируют по количеству самых алчных женщин, ставящих деньги и статус на первое место. На последних местах рейтинга расположились Томск, Пенза и Нижний Новгород.

ИСТОЧНИК KP.RU