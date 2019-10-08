2019-10-08T19:29:12+03:00
Звезды

Бывшая Элвина Грея поборется за сердце комика Тимура Батрутдинова

У Анжелики Якусевой пять конкуренток
Эльвина АПАРИНА
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Скоро на развлекательном телеканале состоится премьера шоу «План Б». Главными героями программы стали Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов, они будут помогать друг другу с поисками второй половинки.

За сердце Тимура будут сражаться шесть девушек. Среди них затесалась и уроженка Башкирии – 27-летняя Анжелика Якусева, певица и модель. Бывшая знаменитого певца Радика Юльякшина (артисты встречались несколько лет – Прим. ред.) намерена добиться сердца комика.

Отметим, что в шоу-бизнес Анжелика попала еще в 16 лет. Девушка активно выступала на сцене, а затем стала моделью.

Комик уже участвовал в шоу «Холостяк», но так и не смог найти свою судьбу. А Бузова в свою очередь искала любовь на проекте «Замуж за Бузову», но операция по поиску партнера тоже не обвенчалась успехом. На этот раз, если звезды не найдут свою любовь, им придется пожениться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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