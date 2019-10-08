В МВД прокомментировали массовые драки в Стерлитамаке

СЕГОДНЯ 18:45 2019-10-08T18:45:36+03:00

Одна из них произошла в кафе, другая в травмпункте

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В Стерлитамаке полицейские установили обстоятельства двух конфликтов, которые произошли 6 октября. Ранее в СМИ была информация, что в одной из драк участвовал полицейский.

Первый конфликт произошел в развлекательном заведении. В больницу поступили пострадавшие с огнестрельными ранениями – двое мужчин 38 и 27 лет. Еще двое молодых людей, 29 и 24 лет, получили травмы у входа в больницу. Неизвестные, которые их избили, уехали на «Порше».

Оказалось, что около 3 часов ночи один из мужчин будучи пьяным пытался пройти в кафе, но его не впустил охранник. В ситуацию вмешались приятели посетителя, началась драка, и один из работников заведения применил травматический пистолет. Двое раненных в сопровождении приятелей поехали в больницу. Пока медики оказывали им помощь, к лечебному учреждению подъехали знакомые охранника и напали на мужчин, ожидавших пациентов. Все участники драки установлены.

Вторая драка произошла в травмпункте Стерлитамака. По предварительным данным, в ресторане на улице Некрасова между двумя компаниями отдыхающих произошёл конфликт на бытовой почве. Очевидцем происшествия стал сотрудник ОВД, находящийся в отпуске. Вместе с охранниками заведения он попытался успокоить дерущихся, и после прибытия и сотрудников вневедомственной охраны уехал домой. Двое пострадавших обратились в травмпункт. Во время ожидания очереди на прием к врачу между мужчинами вновь началась ссора. Медики вызвали вневедомственную охрану. Телесные повреждения никто из медперсонала не получил.

- Запись видеокамер наблюдения подтверждает, что сотрудников органов внутренних дел среди участников инцидента не было. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU