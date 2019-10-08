В Уфе на крыше недостроя парочка устроила жуткую фотосессию

СЕГОДНЯ 17:24 2019-10-08T17:24:59+03:00

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Сегодня, 8 октября, на крыше известного недостроя по улице Кирова корреспонденты заметили парочку, которая устроила там довольно опасную фотосессию.

Как сообщает ИА «Башинформ», молодые люди проникли на крышу, преодолев забор, затем залезли на крышу, где в опасных позах стали фотографироваться. На снимках видно, как девушка лежит на краю крыши, а фотограф ловит ракурсы.

Напомним, что многоэтажка в центре города, которую не могут достроить несколько лет, стала популярным местом для подростков, бездомных. В январе 2018 года здесь покончила с собой студентка вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU