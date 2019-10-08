2019-10-08T18:06:56+03:00
Общество

Депутаты Башкирии намерены помогать строить дом молодым специалистам и многодетным семьям

Они могут получить древесину бесплатно
Эльвина АПАРИНА
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В Башкирии расширят список льготных получателей древесины. Теперь ее абсолютно бесплатно смогут получить семьи с тремя или более детьми, семьи с ребенком-инвалидом, а также специалисты в возрасте до 35 лет. Полученный даром материал они могут использовать для строительства дома, иных построек или для ремонта. Это касается только жителей сельской местности и уже владеющих земельными участками.

Венер Вахитов, заместитель министра лесного хозяйства, пояснил, что правительство уже внесло закон в парламент. Председатель Госсобрания Константин Толкачев пояснил, что законопроект рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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