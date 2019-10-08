2019-10-08T17:18:31+03:00
Происшествия

Утечка химикатов зафиксирована в Благовещенском районе Башкирии

Ситуацию прокомментировал завод «Полиэф»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Благовещенске, вблизи реки Потехи, произошла утечка химикатов. Тревогу забили местные жители. Вечером 7 октября на место выехал член Совета по правам человека при главе республики Сергей Жуков. На своей странице в соцсети он опубликовал видеозапись, на которой видно, что в считанных метрах от реки появилась неизвестная субстанция.

– Такие сюрпризы нам оставляет местное предприятие. В непосредственной близости река Потеха – 20 метров. Непонятная жижа из земли пенная. Рядом из колодцев доносится химический запах, – комментирует во время съемки Жуков.

Как оказалось, утечка химикатов произошла из сетей местного завода «Полиэф». Предприятие прокомментировало ситуацию. По их данным загрязнение случилось из-за превышения в колодцах уровня очищенных стоков. Это стало результатом некорректной работы насоса.

– По предварительным оценкам площадь разлива технологической пены составляет 15 квадратных метров, – цитирует пресс-службу предприятия издание «АиФ-Уфа». – Рисков для окружающей среды, распространения по рельефу местности не возникло.

Напомним, в июле текущего года «Полиэф» стал участником скандала в том же районе с загрязнением реки «Изяк», в которой погибло 520 кг рыбы. Вредные вещества из стоков попали в реку через ручей Казмышла.

Утечка химикатов в Благовещенском районе Башкирии // 8.10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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