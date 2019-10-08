В Башкирии обнаружили трупы двух младенцев

СЕГОДНЯ 15:28 2019-10-08T15:28:26+03:00

Во всех двух случаях на телах младенцев не было повреждений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагичные случаи произошли в двух районах республики

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В Башкирии родители обнаружили тела своих детей младенческого возраста без видимых повреждений.

Известно, что в первом случае трагедия произошла в городе Стерлитамак. Там молодые родители ранним 5 октября с ужасом выяснили, что погибла их 1,5-годовалая дочь. Никаких телесных повреждений при первичном осмотре стражи порядка не обнаружили.

Второй случай произошел в Дуванском районе ночью 4 октября. Жители села Ярославка обнаружили в кроватке бездыханное тело своего трехмесячного сына. И в этом случае никаких повреждений на теле малыша обнаружено не было.

Сейчас во всех случаях разбираются сотрудники Следкома Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU