В Башкирии обнаружили трупы двух младенцев
В Башкирии родители обнаружили тела своих детей младенческого возраста без видимых повреждений.
Известно, что в первом случае трагедия произошла в городе Стерлитамак. Там молодые родители ранним 5 октября с ужасом выяснили, что погибла их 1,5-годовалая дочь. Никаких телесных повреждений при первичном осмотре стражи порядка не обнаружили.
Второй случай произошел в Дуванском районе ночью 4 октября. Жители села Ярославка обнаружили в кроватке бездыханное тело своего трехмесячного сына. И в этом случае никаких повреждений на теле малыша обнаружено не было.
Сейчас во всех случаях разбираются сотрудники Следкома Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU