2019-10-08T15:26:43+03:00
Общество

«Будем ловить и наказывать»: Хабиров о разгроме «умных» остановок в Уфе

Глава Башкирии прокомментировал случаи вандализма в центре города
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: администрация Уфыфото: администрация Уфы
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Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал случаи вандализма в Уфе. Речь идет о разгроме так называемых «умных» остановок, монтаж которых ведется в центральной части города.

Накануне местные власти рассказали, что были разбиты два павильон, располагающиеся на улице Ленина, 26 и 50. В администрации также добавили, что заявление в правоохранительные органы о привлечении виновных к ответственности уже подано.

– Когда мне говорят – не дорос наш народ до умных остановок, давайте делать железные – отсылаю всех к «Теории разбитых окон» Рудольфа Джулиани, – написал Хабиров на своих страницах в соцестях.

Теория, о которой говорит руководитель республики, подразумевает, что попустительство общества и властей к мелким правонарушениям (в том числе и вандализму) может спровоцировать людей на совершение аналогичных преступлений. Рудольф Джулиани был мэром Нью-Йорка и одним из первых, кто применил теорию на практике. Заступив на должность в 1994 году, он сразу же начал бороться мелкими нарушениями, что привело к положительному результату: город стал чище и безопасней.

– Мы будем упорно делать среду комфортной и эстетичной. Большинству нормальных людей это нравится, и они с нами согласны. А тех, кто гадит – будем ловить и наказывать до тех пор, пока желание гадить не пройдет, – добавил Хабиров.

На данный момент на территории города установлено 35 остановочных павильонов, оснащенных электронным табло и бесплатным Wi-Fi.

ИСТОЧНИК KP.RU

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