Вице-мэр Уфы прокомментировал слухи о своей отставке

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-08T14:50:50+03:00

Салават Хусаинов в беседе с корреспондентом «КП-Уфа» прокомментировал слухи о своем уходе Фото: Рустем АХУНОВ

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Сегодня утром, 8 октября, в телеграм-канале «ПолитКурай» появилась информация о скорой отставке первого вице-мэра Уфы Салавата Хусаинова. Преемником 55-летнего чиновника был назван Сергей Плотников, глава Октябрьского района города.

– Вслед за уходом Хусаинова последует передел уфимского рынка ЖКХ, – отмечается в сообщении.

Первый заместитель главы администрации в беседе с корреспондентом «КП-Уфа» прокомментировал слухи о своем уходе.

– Я сегодня с утра хотел посмотреть, как оценили оперативку главы (администрации Уфы – прим. ред.), и читаю: «Хусаинов скоро должен уйти в отставку». Если такое решение принято, я на него не повлияю. Если оно не принято – я продолжаю работать, – пояснил вице-мэр.

Напомним, Салават Хусаинов курирует в администрации города вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Помимо этого, он замещает мэра на официальных мероприятиях, если тот отсутствует по причине отпуска или командировки. Сергей Плотников, который якобы сменит Хусаинова на должности вице-мэра, возглавил Октябрьский район совсем недавно – в июля текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU