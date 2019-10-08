В администрации Уфы сменился руководитель одного из подразделений
Сегодня, 8 октября, стало известно о смене руководителя Контрольно-ревизионного управления администрации Уфы. О кадровом изменении на оперативном совещании сообщил мэр города Ульфат Мустафин. Начальником КРУ муниципалитета назначена Регина Бакиева.
Трудовую деятельность глава подразделения начинала в должности ревизора-инспектора по бюджету. Несколько лет она проработала в структуре Калининского района, занимаясь сферой экономики и финансов.
Контрольно-ревизионного управление осуществляет надзор за использованием городского бюджета и соблюдением финансовой дисциплины.
ИСТОЧНИК KP.RU