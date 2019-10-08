2019-10-08T14:19:44+03:00
Общество

В администрации Уфы сменился руководитель одного из подразделений

О кадровых перестановках сообщил мэр столицы Башкирии Ульфат Мустафин
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сегодня, 8 октября, стало известно о смене руководителя Контрольно-ревизионного управления администрации Уфы. О кадровом изменении на оперативном совещании сообщил мэр города Ульфат Мустафин. Начальником КРУ муниципалитета назначена Регина Бакиева.

Трудовую деятельность глава подразделения начинала в должности ревизора-инспектора по бюджету. Несколько лет она проработала в структуре Калининского района, занимаясь сферой экономики и финансов.

Контрольно-ревизионного управление осуществляет надзор за использованием городского бюджета и соблюдением финансовой дисциплины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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