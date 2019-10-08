17-летнего баяниста из Башкирии нашли мертвым с пакетом на голове

СЕГОДНЯ 13:36 2019-10-08T13:42:16+03:00

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В Стерлитамаке местные жители нашли мертвого подростка с полиэтиленовым пакетом на голове. Труп лежал на территории лесопосадки недалеко от города. Горожане сообщили о страшной находке в отдел полиции.

Прибывшие на место правоохранители не обнаружили на теле 17-летнего погибшего никаких повреждений. Тем не менее, как сообщили «КП-Уфа» в правоохранительных органах, предварительной причиной смерти парня является отравление парами клея. На это в частности указывают найденные рядом с телом 20 тюбиков из-под вещества и 10 полиэтиленовых пакетов. С места происшествия криминалисты также изъяли два сотовых телефона и личные документы.

Собеседник также добавил, что погибший только в этом году поступил на первый курс в Башкирский республиканский колледж культуры и искусства. Известно, что перед этим парень обучался в музыкальной школе, играл на баяне и даже был призером всероссийского конкурса. Свой 17-й день рождения подросток отметил в конце сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU