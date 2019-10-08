Власти Башкирии рассмотрели 103 инвестиционных проекта на 170 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:57 2019-10-08T12:58:22+03:00

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На оперативном совещании в правительстве республики подвели предварительные итоги «Инвестиционных часов». Всего за текущий год было проведено 28 заседаний данного формата. На них участники обсудили 103 проекта общей стоимость порядка 170 млрд рублей.

С докладом о результатах встреч инвестором и властей рассказал заместитель руководителя аппарата правительства Башкирии Александр Шельдяев. Инвестиционный портфель республики в этом году составит 31 млрд рублей, а в следующем – 39 млрд. Наибольшее число проектов по итогам года представлено по линии Министерство сельского хозяйства.

По словам Шельдяева, основными мерами господдержки являются налоговые льготы, возмещение части затрат на строительство инфраструктуры и покупки оборудования. Годовой объем инвестиций в основной капитал планируется довести до 500 млрд рублей – эта задача значится в «сентябрьском» указе руководителя республики.

Хабиров пригласил инвесторов к участию в заседаниях инвестиционного комитета и призвал глав муниципалитетов активизировать работу с предпринимателями.

ИСТОЧНИК KP.RU