2019-10-08T12:32:53+03:00
Общество

В Башкирии мать-одиночка и семеро ее детей лишились крова и ютятся в комнате общежития

Погорельцы обратились за помощью к главе республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: ufacitynews.ruфото: ufacitynews.ru
Изменить размер текста:

21 июля в селе Троицкий Мелеузовского района дотла сгорел жилой дома. Крова лишилась Наталья Багимова и семеро ее несовершеннолетних детей. С тех пор мать-одиночка с четырьмя школьниками и тремя дошкольниками вынуждена ютиться в съемной комнате общежития.

– Наташа ходила к главе города, сказали, что подумают. Прошло два месяца, на дворе уже зима, а власти все думают, – рассказала изданию UfacityNews.ru мать пострадавшей Галина Багимова. – Я два месяца сижу на таблетках, очень жаль Наташу.

Галина обратилась за помощью к главе Башкирии Радию Хабирову. Администрация республики откликнулась и запросила дополнительные данные. Женщина надеется, что власти пожалеют многодетную семью и выделят для нее жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вице-мэр Уфы прокомментировал слухи о своей отставке
В администрации Уфы сменился руководитель одного из подразделений
17-летнего баяниста из Башкирии нашли мертвым с пакетом на голове
ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП
Власти Башкирии рассмотрели 103 инвестиционных проекта на 170 млрд рублей
Стали известны подробности гибели молодой уфимки в кабинете косметолога
В Уфе бомж вместе с другом изнасиловал пенсионерку
Обновленный терминал в аэропорту Уфы увеличит пропускную способность в два раза
«Салават Юлаев» на домашней арене проиграл «Металлургу» с разгромным счетом
В Башкирии молодой водитель насмерть сбил мужчину
«Cоседи слышали крики»: житель Уфы убил возлюбленную и покончил с собой
В Уфе синоптики зафиксировали рекордное потепление