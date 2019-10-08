В Башкирии мать-одиночка и семеро ее детей лишились крова и ютятся в комнате общежития
21 июля в селе Троицкий Мелеузовского района дотла сгорел жилой дома. Крова лишилась Наталья Багимова и семеро ее несовершеннолетних детей. С тех пор мать-одиночка с четырьмя школьниками и тремя дошкольниками вынуждена ютиться в съемной комнате общежития.
– Наташа ходила к главе города, сказали, что подумают. Прошло два месяца, на дворе уже зима, а власти все думают, – рассказала изданию UfacityNews.ru мать пострадавшей Галина Багимова. – Я два месяца сижу на таблетках, очень жаль Наташу.
Галина обратилась за помощью к главе Башкирии Радию Хабирову. Администрация республики откликнулась и запросила дополнительные данные. Женщина надеется, что власти пожалеют многодетную семью и выделят для нее жилье.
ИСТОЧНИК KP.RU