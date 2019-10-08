В Башкирии мать-одиночка и семеро ее детей лишились крова и ютятся в комнате общежития

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-08T12:32:53+03:00

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21 июля в селе Троицкий Мелеузовского района дотла сгорел жилой дома. Крова лишилась Наталья Багимова и семеро ее несовершеннолетних детей. С тех пор мать-одиночка с четырьмя школьниками и тремя дошкольниками вынуждена ютиться в съемной комнате общежития.

– Наташа ходила к главе города, сказали, что подумают. Прошло два месяца, на дворе уже зима, а власти все думают, – рассказала изданию UfacityNews.ru мать пострадавшей Галина Багимова. – Я два месяца сижу на таблетках, очень жаль Наташу.

Галина обратилась за помощью к главе Башкирии Радию Хабирову. Администрация республики откликнулась и запросила дополнительные данные. Женщина надеется, что власти пожалеют многодетную семью и выделят для нее жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU