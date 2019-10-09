В Уфе ограбили барбершоп гражданина Сирии

СЕГОДНЯ 07:19 2019-10-09T07:19:41+03:00

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В Уфе неизвестные ограбили парикмахерскую студента из Сирии.

Неприятный случай произошел в ночь с 6 на 7 октября. В полицию обратился 27-летний гражданин Сирии. Он объяснил, что неизвестные забрались в его парикмахерскую, расположенную в северной части города. Откуда жулики стащили парикмахерские инструменты, деньги и ноутбук.

Сейчас с гражданином восточного государства, который, к слову, является студентом технического университета, работают полицейские. Стражам порядка предстоит выяснить, кто спланировал ограбление модной парикмахерской.

ИСТОЧНИК KP.RU