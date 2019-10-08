В Уфе бомж вместе с другом изнасиловал пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-08T11:00:30+03:00

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В столице Башкирии полицейские заключили под стражу мужчин, обвиняемых в изнасиловании 61-летней пенсионерки.

Преступление случилось в Октябрьском районе Уфы еще 25 сентября. Тогда же были задержаны двое подозреваемых – 54 и 58-летние мужчины. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, оба являются безработными, старший из них числится бомжом. В прошлом году его судили по уголовной статье «оскорбление представителя власти». Тогда он отделался штрафом.

Предполагаемым насильникам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит продолжительный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU