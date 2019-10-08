Обновленный терминал в аэропорту Уфы увеличит пропускную способность в два раза

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-08T10:34:18+03:00

На «Транспортном часе» в доме республики рассказали о сроках сдачи нового комплекса

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В Уфе вчера, 7 октября, в доме республики глава Башкирии провел заседание «Транспортного часа». Под занавес встречи выступил гендиректор аэропорта «Уфа» Александр Андреев. Он рассказал о ходе реконструкции терминала внутренних воздушных линий.

Проектом предусмотрено возведение трехэтажного здания площадью 12,5 тысячи квадратных метров. Обновленный терминал оснастят телескопическими трапами, системой обработки багажа и инженерной инфраструктурой. За счет расширения зоны вылета и прилета пассажиров пропускная способность терминала вырастет вдвое – с 600 до 1200 пассажиров в час. Строительство комплекса началось в 2018 году. Работы планируется закончить весной 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU