2019-10-08T10:06:41+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» на домашней арене проиграл «Металлургу» с разгромным счетом

Команда из Магнитогорска перед игрой занимала последнее место в Восточной конференции
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"
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Уфимский «Салават Юлаев» всухую и с разгромным счетом уступил у себя дома магнитогорскому «Металлургу» – 0-3. Для «Магнитки» это первая победа на выезде. Перед встречей гости занимали последнюю позицию в Восточной конференции КХЛ.

Шайбами за клуб из Челябинской области отметились Денис Паршин (15:14), Роман Любимов (29.24) и Богдан Потехин (56:36)

Сейчас «Салават Юлаев» занимает 6-ю строчку в таблице Восточной конференции. В активе уфимской команды 17 очков после 14 игр. «Металлург» поднялся на 11 место, оставив позади «Куньлунь».

Ближайшую игру команда из столицы Башкирии проведет уже завтра, 9 октября. Подопечные Николая Цулыгина примут на «Уфа-Арене» казахстанский «Барыс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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