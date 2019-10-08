В Уфе синоптики зафиксировали рекордное потепление

СЕГОДНЯ 08:56 2019-10-08T08:56:16+03:00

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Накануне днем метеостанция Уфа-Дема зафиксировала абсолютный максимум температуры воздуха – +22,1 градусов Цельсия. Об этом рассказали в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Предыдущий рекордный показатель датировался 2003 годом. Тогда, 7 октября, воздух прогрелся до 21,2°. В пресс-службе Башгидромета также добавили, что вчера на метеорологическом посту Уфа-ГМЦ, который располагается на улице Рихарда Зорге, температура повышалась до +22.0°. По республике максимальные значения достигали +20, +23.

ИСТОЧНИК KP.RU