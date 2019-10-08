«Домой привели волонтеры»: в Башкирии дочери вернули пропавшую 21-летнюю мать

СЕГОДНЯ 08:04 2019-10-08T08:04:56+03:00

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Вчера, 7 октября, в деревне Калканово Учалинского района Башкирии пропала 21-летняя Анжелика Сафиуллина. Она ушла из дома в 16 часов вечера, а ночевать не пришла. Обеспокоенный супруг забил тревогу – раскидал объявление о пропаже по социальным сетям и обратился в полицию. Дома Анжелику ждала годовалая дочка.

Благо поиски завершились благополучно, и сегодня утром, 8 октября, стало известно, что пропавшая нашлась. Ее привели домой поисковики.

- Я пока не знаю, где она была, и зачем вообще убежала из дома. Домой ее привели волонтеры, - сказал ее муж Зиннур «Комсомолке». – Самое главное, она жива и здорова.

ИСТОЧНИК KP.RU