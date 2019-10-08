В Стерлитамаке уберут афиши спектакля, на которых Соловей-разбойник якобы похож на башкира

СЕГОДНЯ 07:12 2019-10-08T07:12:38+03:00

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Афиши нового спектакля «Три богатыря и Соловей-разбойник» в Стерлитамаке решили убрать после шумихи в соцсетях. Неоднозначную реакцию вызвал образ злодея на иллюстрациях. Члены движения "Башкорт" усмотрели в нем сходство с башкиром. В группе организации говорится, что в руках у Соловья-разбойника курай, в ухе - серьга, как у Салавата Юлаева, а одежда и головной убор похожи на башкирские.

- Мы требуем от руководства Стерлитамакского театра объяснений! — гласит пост в паблике.

Как сообщает "Эхо Москвы в Уфе", извинения от руководства Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения не заставили себя ждать. По их словам, никакого умысла в картинках не было. Иллюстрации к представлению поспешили убрать с городских улиц.

Напомним, ранее извиняться перед башкирским народом пришлось стендап-комику Руслану Белому. Артист нелестно высказался о Салавате Юлаеве, назвав его бандитом, а также высмеял звучание букв башкирского алфавита.

ИСТОЧНИК KP.RU