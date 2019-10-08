В Стерлитамаке уберут афиши спектакля, на которых Соловей-разбойник якобы похож на башкира
Афиши нового спектакля «Три богатыря и Соловей-разбойник» в Стерлитамаке решили убрать после шумихи в соцсетях. Неоднозначную реакцию вызвал образ злодея на иллюстрациях. Члены движения "Башкорт" усмотрели в нем сходство с башкиром. В группе организации говорится, что в руках у Соловья-разбойника курай, в ухе - серьга, как у Салавата Юлаева, а одежда и головной убор похожи на башкирские.
- Мы требуем от руководства Стерлитамакского театра объяснений! — гласит пост в паблике.
Как сообщает "Эхо Москвы в Уфе", извинения от руководства Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения не заставили себя ждать. По их словам, никакого умысла в картинках не было. Иллюстрации к представлению поспешили убрать с городских улиц.
Напомним, ранее извиняться перед башкирским народом пришлось стендап-комику Руслану Белому. Артист нелестно высказался о Салавате Юлаеве, назвав его бандитом, а также высмеял звучание букв башкирского алфавита.
ИСТОЧНИК KP.RU