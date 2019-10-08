В Башкирии прекращены поиски 20-летнего Данияла Гаджиева

СЕГОДНЯ 06:19 2019-10-08T06:19:29+03:00

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Накануне, 7 октября, появилась информация о том, что в Уфе бесследно пропал 20-летний Даниял Гаджиев. Ориентировки в соцсетях гласили, что парень вышел из дома в башкирской столице днем ранее, 6 октября, и сутки не объявлялся. Волонтеры привлекли к поискам общественность.

К счастью, долго искать уфимца не пришлось. В отряде "Лиза Алерт" сообщили, что парень нашелся. Добровольцы не уточняют, где именно находился Даниял и при каких обстоятельствах его отыскали. Известно главное, что он жив.

ИСТОЧНИК KP.RU