«Кидалась камнями и кричала матом»: поведение молодой матери шокировало жителей Стерлитамака
Жительница Стерлитамака попала в неприятную ситуацию днем 7 октября во дворе дома №70 по улице Артема. По словам горожанки, пожелавшей остаться анонимной, у нее возник конфликт с молодой матерью, которая вела себя не вполне адекватно.
Автор видео рассказала, что находилась возле своей машины, когда женщина с фото проходила мимо. По словам горожанки, та шла за ребенком и буквально "шаталась на ровном месте". Поравнявшись с машиной, горе-мать хлопнула одной из дверок и "начала произносить оскорбительные вещи", в том числе пожелала владелице авто перевернуться.
- После она начала кидаться камнями в машину и орать матом на всю детскую площадку, где также находились дети, - возмущается в посте местная жительница.
По-видимому, более серьезных последствий конфликт не имел. Свой монолог автор завершила призывом к местным жителям быть осторожнее на прогулках в этом районе.
ИСТОЧНИК KP.RU