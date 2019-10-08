«Кидалась камнями и кричала матом»: поведение молодой матери шокировало жителей Стерлитамака

СЕГОДНЯ 06:23 2019-10-08T06:24:23+03:00

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Жительница Стерлитамака попала в неприятную ситуацию днем 7 октября во дворе дома №70 по улице Артема. По словам горожанки, пожелавшей остаться анонимной, у нее возник конфликт с молодой матерью, которая вела себя не вполне адекватно.

Автор видео рассказала, что находилась возле своей машины, когда женщина с фото проходила мимо. По словам горожанки, та шла за ребенком и буквально "шаталась на ровном месте". Поравнявшись с машиной, горе-мать хлопнула одной из дверок и "начала произносить оскорбительные вещи", в том числе пожелала владелице авто перевернуться.

- После она начала кидаться камнями в машину и орать матом на всю детскую площадку, где также находились дети, - возмущается в посте местная жительница.

По-видимому, более серьезных последствий конфликт не имел. Свой монолог автор завершила призывом к местным жителям быть осторожнее на прогулках в этом районе.

ИСТОЧНИК KP.RU