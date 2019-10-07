В Уфе девочки бросали котенка об землю, как мяч
Молодых мам из Уфы возмутили жестокие игры детей. Жительницы "Михайловки Green" отдыхали с малышами во дворе, когда рядом появились две девочки с котенком. Поначалу все выглядело, как прогулка с домашним любимцем, но потом школьницы стали довольно жестоко играть с беззащитным животным.
Очевидцы засняли их забавы на камеру. Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, дети таскали несчастное создание за хвост по асфальту, а потом стали кидать им друг в друга. На записи видно, как котенок с размаха ударяется о покрытие детской площадки. "Ну что за дети?", - раздается за камерой голос возмущенной женщины.
- Им вообще плевать на животное, играют с котенком, как с куклой. Кто их так воспитал? - цитирует БСТ местную жительницу Алину Ч.
К счастью, мучения котенка продлились недолго. Сердобольные мамы отобрали у девочек животное.
В Уфе девочки кидали котенка друг в друга.Видео: Башкирское спутниковое телевидениеАнастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU