2019-10-07T17:03:38+03:00
Общество

В Уфе девочки бросали котенка об землю, как мяч

Дети таскали животное за хвост по асфальту, пока его не забрали взрослые
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Молодых мам из Уфы возмутили жестокие игры детей. Жительницы "Михайловки Green" отдыхали с малышами во дворе, когда рядом появились две девочки с котенком. Поначалу все выглядело, как прогулка с домашним любимцем, но потом школьницы стали довольно жестоко играть с беззащитным животным.

Очевидцы засняли их забавы на камеру. Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, дети таскали несчастное создание за хвост по асфальту, а потом стали кидать им друг в друга. На записи видно, как котенок с размаха ударяется о покрытие детской площадки. "Ну что за дети?", - раздается за камерой голос возмущенной женщины.

- Им вообще плевать на животное, играют с котенком, как с куклой. Кто их так воспитал? - цитирует БСТ местную жительницу Алину Ч.

К счастью, мучения котенка продлились недолго. Сердобольные мамы отобрали у девочек животное.

В Уфе девочки кидали котенка друг в друга.Видео: Башкирское спутниковое телевидениеАнастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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