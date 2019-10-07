В Башкирии обнаружили подростка со вспоротым животом

СЕГОДНЯ 18:43 2019-10-07T18:43:54+03:00

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На прошлой неделе, 3 октября, в городскую больницу Стерлитамака из собственной квартиры был доставлен пьяный 17-летний парень – у него был вспорот живот.

Кто именно обнаружил истекавшего кровью подростка и вызвал «скорую», неизвестно. Как сообщает источник «КП-Уфа», из-за глубокого ножевого ранения у юноши произошло «выпадения петель кишечника». К счастью, врачи вовремя сделали все необходимое и смогли сберечь жизнь пациенту.

Полицейские изъяли из квартиры парня тот самый нож, которым был вспорот живот. По одной из версий, нетрезвый молодой человек мог решиться на необдуманный поступок. Так или иначе, пострадавшему невероятно повезло, и 3 октября он может пометить как новый день своего рождения. К слову, 7 октября парню исполнилось 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU