2019-10-08T05:50:13+03:00
Общество

В Уфе вандалы начали громить «умные» остановки

Под удар попали два павильона
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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Не успели власти города установить даже половины из 106 "умных" остановок, как павильоны стали громить неизвестные. Как сообщили в мэрии Уфы, две остановки на улице Ленина, 26 и 50 оказались разбиты вандалами. Хулиганы нанесли хозяйству города серьезный материальный ущерб.

- В настоящее время подано заявление в правоохранительные органы о привлечении причастных лиц к ответственности, - говорится в сообщении администрации Уфы.

Власти просят горожан бережнее относиться к объектам, установленным для их же удобства.

Напомним, "умные" остановки, оснащенные электронными табло и бесплатным доступом к Wi-Fi, должны появиться на центральных улицах Уфы, от Телецентра до УМПО. Пока таких павильонов в городе 35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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