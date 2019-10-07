В Уфе пропал 20-летний Даниял Гаджиев

СЕГОДНЯ 18:28 2019-10-07T18:28:19+03:00

Молодой человек ушел из дома и не вернулся

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В Уфе объявили в розыск 20-летнего парня. По информации отряда "Лиза Алерт", Даниял Гаджиев вышел из дома накануне, 6 октября, но до настоящего момента обратно не вернулся. К поискам юноши подключились добровольцы.

Приметы пропавшего: рост 173 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет в темную удлинённую куртку с капюшоном, черные джинсы и коричневые кроссовки.

Всех, кто видел парня или предполагает, где тот может находиться, просят сообщить по номерам 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU