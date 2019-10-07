Житель Башкирии в приступе ревности расправился с женой и покалечил брата

СЕГОДНЯ 16:46 2019-10-07T16:46:11+03:00

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Житель Абзелиловского района Башкирии обвиняется в тяжких преступлениях. Следствие полагает, что он убил свою супругу и едва не прикончил брата.

В пресс-службе регионального Следкома рассказали, что преступление было совершено 5 октября. Троица проводила выходные в деревне Тупаково за распитием спиртного. 48-летний хозяин дома, подогретый алкоголем, приревновал жену к брату и решил учинить над ними расправу. Он ударил обоих по разу ножом в живот. Удовлетворившись местью, Отелло лег спать. Утром к нему домой нагрянули соседи, они и обнаружили мертвую женщину и едва живого мужчину. Сельчане вызвали скорую и полицию. Как сообщил "КП-Уфа" собственный источник, пострадавший с открытой раной брюшной полости был госпитализирован в центральную районную больницу.

- Благодаря своевременно оказанной помощи, мужчина выжил, - пояснили в Следственном комитете по республике.

Душегуба задержали, ему уже предъявлено обвинение. Решается вопрос о помещении его под арест на время следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU