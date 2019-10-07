Из-за празднования Дня республики в центре Уфы перекроют улицы

СЕГОДНЯ 17:45 2019-10-07T17:45:20+03:00

В столице Башкирии также закроют популярную парковку

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В пресс-службе уфимской администрации сообщили о перекрытии некоторых улиц на время празднования Дня республики.

Движение транспорта будет ограничено с 8 утра 11 октября до полуночи 12 октября на улицах Заки Валиди (от Мажита Гафури до Аксакова) и Мажита Гафури (от Заки Валиди до Пушкина).

В мэрии пояснили, что на время действия ограничения на указанных участниках изменится схема движения общественного транспорта.

Кроме того, с 9:00 9 октября до 00:00 12 октября закроется парковка перед конгресс-холлом «Торатау».

Администрация Уфы просят горожан и гостей столицы отнестись с пониманием в вводимым ограничениям и рекомендует заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU