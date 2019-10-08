Девять домов в историческом центре Уфы получили охранный статус
Перечень объектов культурного наследия Уфы пополнился. В него включили еще девять домов, построенных на рубеже XIX-XX веков. Все здания располагаются на улице Октябрьской революции.
Как сообщает "Коммерсант-Уфа" со ссылкой на приказ Башкультнаследия, под охраной теперь находятся дом Мичуриных (№44), Андреевых (№46), Королевых (№48), дом Воложаниных (№59), Морозовой (№52), два дома Тюниных (№54 и 56), восточный дом усадьбы Сперанских (№60/1) и дом Чубуковых (№62)
А вот один из домов охранного статуса лишился. Речь идет о доме Гирш по адресу ул. Коммунистическая, 104
ИСТОЧНИК KP.RU