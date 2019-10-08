Девять домов в историческом центре Уфы получили охранный статус

СЕГОДНЯ 07:29 2019-10-08T07:29:35+03:00

Все они расположены на улице Октябрьской революции

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Перечень объектов культурного наследия Уфы пополнился. В него включили еще девять домов, построенных на рубеже XIX-XX веков. Все здания располагаются на улице Октябрьской революции.

Как сообщает "Коммерсант-Уфа" со ссылкой на приказ Башкультнаследия, под охраной теперь находятся дом Мичуриных (№44), Андреевых (№46), Королевых (№48), дом Воложаниных (№59), Морозовой (№52), два дома Тюниных (№54 и 56), восточный дом усадьбы Сперанских (№60/1) и дом Чубуковых (№62)

А вот один из домов охранного статуса лишился. Речь идет о доме Гирш по адресу ул. Коммунистическая, 104

ИСТОЧНИК KP.RU