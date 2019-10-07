Расходы на лекарства для льготников в Башкирии увеличат почти на 50%

СЕГОДНЯ 16:01 2019-10-07T16:01:02+03:00

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Сегодня, 7 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии выступил и.о. министра здравоохранения республики Максим Забелин. Тема его доклада касалась обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами.

По данным министра, в проекте бюджета республики на будущий год заложено 2,88 млрд рублей на лекарственное обеспечение населения. По сравнению с текущим годом, сумма выросла на 900 млн рублей (или на 47%).

Руководитель региона Радий Хабирова отметил, что до населения необходимо доносить информацию об увеличении средств на покупку лекарств. Он также добавил, что в рамках нацпроектов в Башкирии наблюдается беспрецедентное финансирование учреждений по линии минздрава – на оснащение больниц выделено порядка 4 млрд рублей. По мнению главы Башкирии любой заявление о нехватке лекарств должно расцениваться как нечто из ряда вон выходящее.

– Сейчас очень важно рассматривать любой случай, звоночек о том, что нет лекарственных средств – тех, которые должны быть в обязательном порядке – нужно рассматривать как ЧП. У нас все необходимое должно быть в сопутствующем объеме. Пожалуйста, смотрите за этим, – заявил глава республики.

ИСТОЧНИК KP.RU