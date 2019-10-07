В охваченном огнем доме в Башкирии погибли три человека
В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили о пожаре, в котором погибли три человека. Сообщение на пульт диспетчера аварийной службы поступило сегодня, в 15:43: в селе Урман Иглинского района вспыхнул частный дом.
На место происшествия экстренно были направлены силы и средства МЧС, полицейские, медики сотрудники госкомитета по чрезвычайным ситуациям. К приезду служб жилой бревенчатый дом горел открытым пламенем.
Пожар на площади в 30 квадратных метров удалось локализовать в 15:56. Спустя четыре минуты было ликвидировано открытое горение. В ходе тушения пожарные обнаружили в доме тела троих погибших – предположительно, двух мужчин и одной женщины.
В причинах и обстоятельствах происшествия разберется следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU