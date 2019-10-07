2019-10-07T15:15:17+03:00
Происшествия

В охваченном огнем доме в Башкирии погибли три человека

Причины пожара пока не установлены
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили о пожаре, в котором погибли три человека. Сообщение на пульт диспетчера аварийной службы поступило сегодня, в 15:43: в селе Урман Иглинского района вспыхнул частный дом.

На место происшествия экстренно были направлены силы и средства МЧС, полицейские, медики сотрудники госкомитета по чрезвычайным ситуациям. К приезду служб жилой бревенчатый дом горел открытым пламенем.

Пожар на площади в 30 квадратных метров удалось локализовать в 15:56. Спустя четыре минуты было ликвидировано открытое горение. В ходе тушения пожарные обнаружили в доме тела троих погибших – предположительно, двух мужчин и одной женщины.

В причинах и обстоятельствах происшествия разберется следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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