Преступники из Башкирии 11 часов вскрывали банкомат, из которого украли 4,3 млн

СЕГОДНЯ 19:32 2019-10-07T19:32:29+03:00

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В пригородном селе Иглино преступники за 11 часов смогли вскрыть банкомат, из которого украли 4,3 миллиона рублей.

Курьезный случай произошел в ночь с 3 на 4 октября. Жулики пробрались в здание магазина, в котором расположен банкомат. С собой у преступников был целый арсенал – бензиновые «болгарки», запасные диски и топливо. Взломщики работали над сейфом целых 11 часов – с 9 вечера до 8 утра. Что самое забавное, в 5 часов утра на место приехали сотрудники вневедомственной охраны, которым поступил сигнал о сработке сигнализации. Стражи порядка не заметили ничего необычного и через некоторое время уехали обратно.

О том, что банкомат вскрыли, выяснилось только на следующее утро. С места преступления изъяли целых шесть кругов от «болгарки» и промасленные тряпки. Сейчас преступников, укравших 4,3 миллиона рублей, разыскивают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU