Уфимка, сорвавшая вылет целого самолета, вновь устроила скандал

СЕГОДНЯ 09:35 2019-10-10T09:35:16+03:00

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Весной 2019 года на всю Уфу прогремела история, как в самолет пробралась неизвестная женщина и пыталась улететь без документов и билета. После этого полицейские установили ее личность и госпитализировали в психиатрическую больницу. Эта женщина снова попала в курьезный случай.

30 сентября в Сергиевском районе Самарской области проезжающие мимо автомобилисты заметили женщину, которая одиноко шла по обочине.

Оказалось, что она выдвинулась из Иваново в город Серов и перемещалась автостопом. Позже неравнодушные разузнали, что ее зовут Алевтина, ей 59 лет, и по месту жительства зарегистрирована в Стерлитамаке. Женщина 10 лет назад развелась с супругом в городе Серов. Затем переехала в Иваново ухаживать за престарелой женщиной, и там осталась там без жилья. Недавно скончался ее бывший муж, и она от отчаяния решила попасть на родину. По пути она попала в ДТП и теряла сознание в придорожном кафе, из-за чего потеряла документы. Несмотря на погодные условия и отсутствие денег, она продолжила идти, намереваясь добраться хотя бы до Уфы.

Напомним, что при инциденте с самолетом у нее тоже не было документов – женщина пересаживалась с места на место и говорила что-то несвязное.

Полицейские Линейного управления МВД России тогда попробовали допросить нарушительницу спокойствия, но это ничем не помогло – пришлось констатировать, что у нее амнезия, и она действительно потерялась в пространстве и времени.

В итоге, женщину вывели из самолета и отправили в республиканскую клиническую психиатрическую больницу, где она была под контролем медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU