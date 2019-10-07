2019-10-07T15:02:01+03:00
Общество

Власти Башкирии хотят реабилитировать родителей-алкоголиков и вернуть им детей

В республике запускают проект «Моя семья»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Власти планируют реабилитировать 80% родителей, дети которых находятся в приютахВласти планируют реабилитировать 80% родителей, дети которых находятся в приютахФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 7 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии был анонсирован проект «Моя семья». Его представила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Сенатор отметила, что в регионе каждый седьмой ребенок находится в приюте при живых маме и папе. Таких детей называют «социальными сиротами». Главная причина этого всегда одна – алкоголизм родителей. Республиканская программа «Моя семья» предполагает решение данной проблемы.

– Мы планируем охватить лечением и медико-социальной реабилитацией не менее 80% родителей, чьи дети помещены в приюты, и родителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, но имеющих ресурс и готовых с помощью специалистов ее преодолеть, – пояснила Гумерова.

Проект будет состоять из пяти этапов: выявление неблагополучных семей, мотивация, диагностика и лечение, комплексный контроль и социальное сопровождение семьи.

Всего в проекте с 2019 года примут участие не менее 239 семей. Более 190 родителей пройдут курс лечения и реабилитации. Около 75% участников программы будут находиться в ремиссии. Свыше пятисот детей смогут вернуться в родные семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В охваченном огнем доме в Башкирии погибли три человека
Шестилетнего ребенка в Уфе насмерть сбила иномарка с «блатными номерами»
Прокуратура Башкирии потребовала изъять у бывшего депутата имущество на 18 млн рублей
Стало известно, как часто жители Уфы пользуются услугами путан
Председатель парламента Башкирии прокомментировал допрос Инги Юмашевой ФБР
Полицейских Башкирии обвиняют в жестоком нападении на травмпункт
Неизвестный надругался над 15-летней девочкой из Башкирии в магазине
Аналитики рассказали, насколько Уфа отстает по зарплатам от Москвы
«Даю вам неделю»: Радий Хабиров потребовал исправить нарушения в системе школьного питания
В одном из городов Башкирии разъезжали троллейбусы с вызывающей рекламой
В Башкирии сельчане за ночь жестоко убили двух женщин
В Башкирии насмерть разбился тракторист
«Мы должны научиться жить в лживом мире»: Радий Хабиров неожиданно извинился перед чиновником
В закрытом городе Башкирии обнаружили труп мужчины
В Уфе разыскивают родственников сбитой на дороге женщины
В Башкирии назначили нового главу района
В Башкирии легковушка въехала в стоявший после ДТП автомобиль – двое пострадали, один погиб
Школьников и студентов Башкирии обяжут проходить тесты на наркотики
Стала известна судьба пропавшего в Уфе 33-летнего тренера по знакомствам
В первую неделю ноября жителей Башкирии ждет короткая рабочая неделя
В Башкирии нашли тело пропавшего молодого отца
В Уфе женщина насмерть сбила шестилетнего ребенка
Холоднее с каждым днем: какая погода будет в Башкирии в начале следующей недели