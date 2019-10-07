Власти Башкирии хотят реабилитировать родителей-алкоголиков и вернуть им детей

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-07T15:02:01+03:00

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Сегодня, 7 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии был анонсирован проект «Моя семья». Его представила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Сенатор отметила, что в регионе каждый седьмой ребенок находится в приюте при живых маме и папе. Таких детей называют «социальными сиротами». Главная причина этого всегда одна – алкоголизм родителей. Республиканская программа «Моя семья» предполагает решение данной проблемы.

– Мы планируем охватить лечением и медико-социальной реабилитацией не менее 80% родителей, чьи дети помещены в приюты, и родителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, но имеющих ресурс и готовых с помощью специалистов ее преодолеть, – пояснила Гумерова.

Проект будет состоять из пяти этапов: выявление неблагополучных семей, мотивация, диагностика и лечение, комплексный контроль и социальное сопровождение семьи.

Всего в проекте с 2019 года примут участие не менее 239 семей. Более 190 родителей пройдут курс лечения и реабилитации. Около 75% участников программы будут находиться в ремиссии. Свыше пятисот детей смогут вернуться в родные семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU