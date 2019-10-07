Шестилетнего ребенка в Уфе насмерть сбила иномарка с «блатными номерами»
Стала известна личность женщины, которая накануне вечером в Уфе, насмерть сбила ребенка. Напомним, трагический инцидент произошел на улице Королева. 38-летняя уфимка за рулем Toyota Camry совершила наезд на шестилетнего мальчика. Он переходил проезжую часть в темное время суток вне пешеходного перехода. Ближайшая «зебра» находилась в 95 метрах от места происшествия.
Мальчик пытался пересечь дорогу без сопровождения родителей . Их, по всей видимости, рядом не было вообще. После ДТП медики госпитализировали малыша, однако спасти его не удалось: он скончался на больничной койке.
Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что сбившая ребенка женщина управляла машиной с «блатными» номерами. О ее личности пока известно не так много: она работает управляющей автозаправочной станции в столице Башкирии и вместе с мужем воспитывает ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU