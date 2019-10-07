2019-10-07T14:30:24+03:00
Происшествия

Шестилетнего ребенка в Уфе насмерть сбила иномарка с «блатными номерами»

Хозяйка авто – управляющая автозаправочной станции в столице Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сбившая ребенка женщина сама является матерьюСбившая ребенка женщина сама является матерью
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Стала известна личность женщины, которая накануне вечером в Уфе, насмерть сбила ребенка. Напомним, трагический инцидент произошел на улице Королева. 38-летняя уфимка за рулем Toyota Camry совершила наезд на шестилетнего мальчика. Он переходил проезжую часть в темное время суток вне пешеходного перехода. Ближайшая «зебра» находилась в 95 метрах от места происшествия.

Мальчик пытался пересечь дорогу без сопровождения родителей . Их, по всей видимости, рядом не было вообще. После ДТП медики госпитализировали малыша, однако спасти его не удалось: он скончался на больничной койке.

Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что сбившая ребенка женщина управляла машиной с «блатными» номерами. О ее личности пока известно не так много: она работает управляющей автозаправочной станции в столице Башкирии и вместе с мужем воспитывает ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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