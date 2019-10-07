2019-10-07T13:54:41+03:00
Происшествия

Прокуратура Башкирии потребовала изъять у бывшего депутата имущество на 18 млн рублей

Правоохранители намерены забрать у экс-чиновника три квартиры в элитном доме и дорогостоящий автомобиль
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Прокуратура намерена обратить выявленное имущество в пользу бюджета РФПрокуратура намерена обратить выявленное имущество в пользу бюджета РФ
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Прокуратура Башкирии выявила несоответствие в расходах семьи экс-депутата Балтачевского района его доходам.

В ходе проверки правоохранители установили, что в 2016 и 2018 годах семья чиновника купила три квартиры в элитных домах Уфы и дорогостоящий автомобиль на общую сумму более 18 млн рублей. Однако у семьи экс-депутата достаточных доходов для столько дорогостоящих покупок не было, поэтому представитель власти представил сведение о займах от близких родственников. Тем не менее и они, как выяснилось, не обладали настолько широкими финансовыми возможностями.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что пока проходили надзорные мероприятия, чиновник сложил свои полномочия по собственному желанию. Надзорное ведомство направило в суд иск об обращении 18-милионнного имущества в доход Российской Федерации. На приобретенные на неустановленные доходы объекты суд наложил арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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