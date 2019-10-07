2019-10-07T13:32:05+03:00
Общество

Стало известно, как часто жители Уфы пользуются услугами путан

Эксперты опубликовали результаты анонимного опроса мужчин
Алексей Безгодов
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Фото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир Веленгурин
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На днях маркетинговое агентство Zoom Market опубликовало результаты анонимного опроса мужчин, проживающих в 25 городах России. Участникам задавали три пикантных вопроса, касающихся продажной любви. На основе ответов, аналитики составили рейтинг городов, где мужчины чаще всего прибегают к услугам жриц любви.

Мужчины, участвовавшие в опросе, должны были высказать свое отношение к проституции, к ее легализации и ответить, пользовались ли они сами услугами путан. В результате, стало известно, что жители башкирской столицы обращаются за продажной любовью чаще, чем, например, казанцы или нижегородцы. В своеобразном рейтинге Уфа заняла 11-ю строчку, пропустив вперед Воронеж (10 место), Самару (5 место) и Екатеринбург (1 место).

Как оказалось, из 25 городов, где проводился опрос, услугами продажных женщин меньше всего пользуются жители Иваново.

ИСТОЧНИК KP.RU

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