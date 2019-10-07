Председатель парламента Башкирии прокомментировал допрос Инги Юмашевой ФБР

СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-07T13:11:34+03:00

Юмашева была задержана в аэропорту Нью-Йорка

Константин Толкачев выразил депутату «всестороннюю поддержку от имени коллег и жителей республики»

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Председатель парламента республики Константин Толкачев прокомментировал допрос Инги Юмашевой ФБР. 4 октября 34-летний депутат госдумы от Башкирии прибыла в США для участия в русском-американском форуме «Диалог Форт-Росс» и была задержана на час в аэропорту «Джон Кеннеди» для допроса агентами ФБР.

– Случившееся в очередной раз демонстрирует, что, к сожалению, попытки российской стороны построить конструктивный разговор с США не находят взаимности, – прокомментировал Толкачев.

Недружественное отношение американской стороны, по словам спикера Курултая, выражается в том, что ФБР задержало прилетевшую на дружественный диалог Юмашеву, а теперь отказывается давать какие-либо объяснения своему поступку.

Председатель парламента также добавил, что выражает депутату госдумы «от имени коллег и жителей республики всестороннюю поддержку».

ИСТОЧНИК KP.RU