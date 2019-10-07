Председатель парламента Башкирии прокомментировал допрос Инги Юмашевой ФБР
Председатель парламента республики Константин Толкачев прокомментировал допрос Инги Юмашевой ФБР. 4 октября 34-летний депутат госдумы от Башкирии прибыла в США для участия в русском-американском форуме «Диалог Форт-Росс» и была задержана на час в аэропорту «Джон Кеннеди» для допроса агентами ФБР.
– Случившееся в очередной раз демонстрирует, что, к сожалению, попытки российской стороны построить конструктивный разговор с США не находят взаимности, – прокомментировал Толкачев.
Недружественное отношение американской стороны, по словам спикера Курултая, выражается в том, что ФБР задержало прилетевшую на дружественный диалог Юмашеву, а теперь отказывается давать какие-либо объяснения своему поступку.
Председатель парламента также добавил, что выражает депутату госдумы «от имени коллег и жителей республики всестороннюю поддержку».
ИСТОЧНИК KP.RU