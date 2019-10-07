2019-10-07T10:33:59+03:00
Общество

В одном из городов Башкирии разъезжали троллейбусы с вызывающей рекламой

На общественном транспорте красовалась надпись «Заказные убийства»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Баба Таня принимает заказы на убийство грусти, депрессии и херофобии / фото: vk.comБаба Таня принимает заказы на убийство грусти, депрессии и херофобии / фото: vk.com
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Правоохранительные органы заинтересовались вызывающей рекламой, которая была размещена на нескольких троллейбусах в Стерлитамаке.

По городу курсировал общественный транспорт, на котором красовался баннер с надписью «Заказные убийства». Ниже привлекающего внимание «заголовка» еле заметным шрифтом уточняется, об убийстве чего идет речь: «грусти, депрессии и херофобии» (боязнь веселья). Таким образом свои услуги предлагала целительница баба Таня.

Горожан удивил подобный подход к продвижению услуг. Многие в соцсетях делились фотографиями троллейбусов со странной рекламой. Общественный резонанс привел к тому, что делом заинтересовалась местная прокуратура. Правоохранители сообщили, что проведут проверку: у них появились вопросы к рекламному агентству и госперевозчику. Также надзорное ведомство заинтересовала деятельность самой бабы Тани. Сейчас данной рекламы на троллейбусах Стерлитамака уже нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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