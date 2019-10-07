В одном из городов Башкирии разъезжали троллейбусы с вызывающей рекламой
Правоохранительные органы заинтересовались вызывающей рекламой, которая была размещена на нескольких троллейбусах в Стерлитамаке.
По городу курсировал общественный транспорт, на котором красовался баннер с надписью «Заказные убийства». Ниже привлекающего внимание «заголовка» еле заметным шрифтом уточняется, об убийстве чего идет речь: «грусти, депрессии и херофобии» (боязнь веселья). Таким образом свои услуги предлагала целительница баба Таня.
Горожан удивил подобный подход к продвижению услуг. Многие в соцсетях делились фотографиями троллейбусов со странной рекламой. Общественный резонанс привел к тому, что делом заинтересовалась местная прокуратура. Правоохранители сообщили, что проведут проверку: у них появились вопросы к рекламному агентству и госперевозчику. Также надзорное ведомство заинтересовала деятельность самой бабы Тани. Сейчас данной рекламы на троллейбусах Стерлитамака уже нет.
ИСТОЧНИК KP.RU