2019-10-07T10:06:43+03:00
Происшествия

В Башкирии сельчане за ночь жестоко убили двух женщин

ЧП произошли в селе Тупаково Абзелиловского района
Эльвина АПАРИНА
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За сутки в селе Тупаково Абзелиловского района Башкирии произошло сразу два жестоких убийства женщин, сообщает портал ProUfu.ru со ссылкой на собственный источник.

Известно, что первый случай произошел около семи вечера. Четверо друзей, двое мужчин и две женщины, решили устроить посиделки с горячительными напитками. Через некоторое время одна из них ушла, и среди мужчин осталась ее подруга. Те поругались, и 26-летний мужчина стал ее избивать. 41-летняя женщина, инвалид второй группы, скончалась от удара в голову.

Следующий случай произошел в другом доме через несколько часов. Местный житель выпивал с женой и братом. Внезапно он приревновал свою возлюбленную к брату и набросился на них. Обоих злоумышленник он ударил в живот – брат выжил, супруга скончалась.

- Оба подозреваемых задержаны. По данным фактам возбуждены уголовные дела, - сообщил источник изданию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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