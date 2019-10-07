«Мы должны научиться жить в лживом мире»: Радий Хабиров неожиданно извинился перед чиновником
Сегодня, 7 октября, во время оперативного совещания в башкирском правительстве глава Башкирии неожиданно принес извинения ректору БГУ Николаю Морозкину.
- Я бы хотел публично извиниться перед Морозкиным Николаем Даниловичем, нашим ректором (БашГУ. – прим. ред.). Я его несправедливо обвинил в том, что не сделан ремонт в общежитии. Это для нас очень поучительная история. Мы все-таки власть и мы должны научиться жить в лживом мире. Я повелся на типичную фейковую новость. Ремонт, который как будто был не сделан – он на самом деле сделан, - заявил Хабиров.
По словам главы Башкирии, он несправедливо обидел чиновника и приносим ему извинения.
ИСТОЧНИК KP.RU